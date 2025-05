Atriz Micheli Machado perde bebê na reta final da gravidez

A atriz e comediante Micheli Machado, esposa do ator Robson Nunnes, perdeu o bebê que eles estavam esperando. A informação foi divulgada pela assessoria do casal na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com a nota, Micheli foi internada e precisou passar por uma cesária de emergência na manhã do último sábado (10), para a retirada do bebê.

Micheli tem 43 anos, foi assistente de palco de Angélica nos anos 90 e esteve no elenco da novela "Todas as flores". Ela e Robson já são pais de Morena, de 13 anos.

Confira a nota divulgada pelo casal:

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da bebê dos atores Micheli Machado e Robson Nunes. A atriz estava na reta final da gestação, que seguia de forma saudável e dentro do esperado, quando, na última sexta-feira, 9, percebeu a ausência de movimentos da bebê. Ao chegar na maternidade e fazer exames emergenciais foi constatada a ausência de batimentos cardíacos do feto, que já se encontrava sem vida.

Micheli precisou ser internada para passar por uma cesárea de emergência na manhã de sábado, 10, para retirada do bebê.

"Neste momento de profunda dor, a família agradece as mensagens de carinho e pede orações para que sua anjinha faça uma passagem de luz e em paz. Também pedimos respeito à sua privacidade para que possam enfrentar essa perda com serenidade, força e recolhimento que o momento exige".