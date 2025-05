Gustavo Mioto fala sobre desentendimento com cantora famosa

O cantor Gustavo Mioto revelou no programa Sabadou com Virginia, exibido no SBT, neste sábado (10), que viveu um momento desconfortável com a também cantora Luísa Sonza.

A revelação veio a público após Mioto ser questionado se algum artista havia sido desagradável com ele. “Eu acho que vou falar. O Lucas (Guedes, integrante do programa) está com medo porque o Lucas estava lá”, iniciou. Logo depois, o cantor revelou com quem foi o problema. “Uma pessoa foi desagradável comigo, aconteceu uma vez, e foi a Luísa Sonza”, disse.

Leia também:

Corpo de turista desaparecido após show de Lady Gaga é encontrado nas Ilhas Cagarras

"Padre Gato do Conclave" vira sensação nas redes sociais

Mioto esclareceu que o clima tenso entre os dois aconteceu algumas vezes. “Foi um momento chato. Ela não tinha intimidade e fez uma brincadeira que não podia, não devia. Aí rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada, e isso se repetiu em outras ocasiões. De bate-pronto, um momento desagradável foi esse”, contou.

Mesmo com a revelação bombástica, o cantor deixou claro que sua crítica dizia respeito apenas à situação vivida, e não à personalidade de Luísa Sonza. “Não sei se ela é desagradável, mas a situação foi”, ressaltou.

Além do cantor, o programa de televisão contou com a participação de João Kléber.