Corpo de turista desaparecido após show de Lady Gaga é encontrado nas Ilhas Cagarras

Ele estava no Rio para assistir a um show com o namorado - Foto: Reprodução

O corpo do arquiteto Igor Sousa, de 26 anos, foi encontrado por volta das 10h30 da manhã deste sábado (10), nas Ilhas Cagarras, no sul fluminense. O rapaz desapareceu no último domingo (4), depois de tentar salvar um adolescente que estava se afogando na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Igor, que era natural de Anápolis, em Goiás, veio ao Rio de Janeiro junto com o namorado, Wesley Oliveira, para assistir ao show da cantora norte-americana Lady Gaga no sábado (3). Antes de embarcar para Goiânia, o casal decidiu passar o dia na orla carioca.

De acordo com testemunhas, o arquiteto entrou no mar ao notar que um adolescente estava se afogando. O jovem conseguiu ser resgatado pelos bombeiros, mas o turista desapareceu no momento da tentativa de resgate.

A partir desse momento, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas com auxílio de botes, moto aquática, helicóptero, drones e mergulhadores, nas proximidades dos postos 8 e 9. O desaparecimento de Igor foi registrado na Delegacia de Ipanema.

Em uma rede social, uma prima do arquiteto publicou uma imagem de luto e comentou que Igor deixou marcas no coração de todos que o conheceram.

Até o momento, não há informações sobre a despedida de Igor. A família ainda está providenciando o traslado do corpo para a cidade de Anápolis, onde serão realizados o velório e o sepultamento.

Apenas no sábado (3), dia do show, o Corpo de Bombeiros realizou 331 salvamentos nas praias do Rio de Janeiro.