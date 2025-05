Virginia Fonseca é convocada para depor na CPI das Bets

Convocação de Virginia foi justificada por sua "influência sobre milhões de seguidores no ambiente digital, onde já fez campanhas publicitárias para jogos de azar" - Foto: Reprodução/Instagram

Convocação de Virginia foi justificada por sua "influência sobre milhões de seguidores no ambiente digital, onde já fez campanhas publicitárias para jogos de azar" - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca foi convocada para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades em casas de apostas online. Apelidada de “CPI das Bets”, a Comissão vai receber a influencer na manhã da próxima terça-feira (13), atendendo a um pedido da senadora Soraya Thronicke (Podemos).

Soraya justificação a convocação por conta da “expressiva popularidade e relevância” de Virgínia, além de sua “influência sobre milhões de seguidores no ambiente digital, onde já fez campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online”. Segundo o portal Metrópoles, a equipe que representa a influenciadora teria dito que ela já manifestou sua disponibilidade para depor como testemunha. Ela ainda não comentou publicamente a convocação.

Virgínia não é a única influenciadora a depor na CPI; nesta quarta (07), a CPI ouviu os influenciadores Rico Melquíades e Giliard Vidal dos Santos. No dia seguinte ao depoimento de Virgínia, a Comissão escuta Adélia de Jesus Soares, advogada que representa a influencer Deolane Bezerra. A representante de Deolane chegou a entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para não precisar depor, mas o recurso foi negado pelo Supremo.

A CPI das Bets foi instalada em novembro do ano passado e está prevista para acontecer até junho. Segundo o requerimento enviado ao Senado para instalar a Comissão, a proposta da CPI é investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias brasileiras” e apurar supostas relações entre casas de apostas online e “organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro”.