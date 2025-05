Lívian Aragão desabafa após ser chamada de feia na internet

Lívian Aragão, de 26 anos de idade, filha do comediante Didi, realizou um desabafo para falar sobre o bullying virtual que viveu durante a infância, principalmente sobre diversos comentários maldosos sobre sua aparência.

Criada sobre os holofotes, tendo um pai famoso e contracenando com o próprio Renato Aragão em filmes, a jovem afirmou que constantemente se deparava com críticas na internet. "Eu colocava meu nome no Google quando era mais nova e a primeira palavra que saia do lado era 'feia'. Lia aquilo e ficava [sem entender]. Falava: 'Mãe me explica aqui'... Eu nasci muito exposta e as pessoas falam o que querem, mas sempre foi pesado", disse ela em participação ao Vênus Podcast.

Lívian também era alvo de comentários maldosos em suas redes sociais. "Eu postava [aleatoriedades] e sempre tinha comentários assim: 'nossa, que feia', 'tira essa sobrancelha', 'alisa esse cabelo'. Meus pais me fizeram entender que eu nasci assim, essa é a minha fisionomia, eu sou feliz comigo, não vou deixar que ninguém tente me diminuir [pela] minha aparência", afirmou.

Acumulando mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, a jovem foca seu conteúdo em ajudar outras mulheres a se aceitarem e sentirem bem consigo mesmas, principalmente jovens de cabelo cacheado. "Hoje em dia falo muito do meu cabelo cacheado, que eu não tirei da minha identidade, e represento muitas cacheadas. Para mim, poder falar de cabelo cacheado é muito legal por causa dessa negatividade toda que tinha, e eu reverti para uma coisa muito boa."



Lívian Aragão nasceu em 1999 no Rio de Janeiro, ela é atriz, roteirista e influenciadora digital, estudou artes cênicas nos EUA e hoje cursa publicidade.