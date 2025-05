'Torta de climão': Correspondente Ilze Scamparini “foge” do abraço de Bonner durante jornal ao vivo

Um clima, no mínimo, "estranho" entre os jornalistas Ilze Scamparini e William Bonner durante uma entrada ao vivo para o Jornal Nacional, repercurtiu nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

A correspondente internacional da TV Globo na Itália aparentemente evitou um abraço de William Bonner durante sua participação no telejornal. Ambos os jornalistas estão no Vaticano para a cobertura do conclave que decidirá o novo papa.

Leia também

Lívian Aragão desabafa após ser chamada de feia na internet

Virginia Fonseca é convocada para depor na CPI das Bets



Porém, ao fim da entrada ao vivo, uma reação inusitada chamou a atenção do público. Bonner, âncora do jornal, falou sobre a presença da colega no local e logo se aproximou da mesma para dar um cumprimento carinhoso, que, aparentemente, não foi bem recebido por Ilze.

“Você sabe que o pessoal pede muito em rede social a sua presença aqui, mas eu não vou explorar você e exigir que você esteja comigo todas essas noites”, disse Bonner.

Na redes sociais, os usuários apontaram o desconforto de Ilze, citando o costume da repórter de entrar ao vivo do telhado de sua própria casa.