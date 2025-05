Boa notícia! Preta Gil recebe alta após internação em hospital de São Paulo

O cantor Gilberto Gil informou, através de uma foto publicada nesta quarta-feira (7), em seu perfil nas redes sociais, que sua filha Preta Gil, de 50 anos, recebeu alta médica. A cantora havia sido internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina. Ela também segue fazendo tratamento contra o câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023.

"Preta de volta em casa", escreveu o cantor, que estava na foto ao lado da filha e da esposa, Flora Gil.

Leia também:

Influenciadora se decepciona ao comprar bolsa de R$ 6 mil; "estou até com vergonha"

Datena fecha com a RedeTV e comandará novo telejornal



Internações

Desde o início de abril deste ano, Preta Gil enfrenta um novo ciclo de hospitalizações. Inicialmente internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, ela foi transferida para São Paulo, onde mantém seu histórico clínico. Na ocasião, a cantora tratava uma infecção urinária, a segunda do ano, agravada por sua condição oncológica. A decisão médica de transferi-la ao Sírio-Libanês visou garantir o acompanhamento mais próximo por parte da equipe.

Preta também se prepara para um possível tratamento no exterior, ainda sem data definida.