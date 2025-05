Datena fecha com a RedeTV e comandará novo telejornal

José Luiz Datena é o novo contratado da RedeTV. O profissional deve apresentar um novo telejornal da emissora, que tem previsão de estreia para junho. O apresentador volta a empresa, onde teve uma breve passagem em 2002.

A RedeTV informou que o jornal do período vespertino oferecerá "ampla cobertura dos principais acontecimentos do dia, informação com credibilidade alinhada à prestação de serviço e a autenticidade que consagrou o apresentador ao longo de mais de 40 anos de carreira”.

Leia também:

Fifa anuncia América-MEX x Los Angeles FC para vaga do grupo do Flamengo no Mundial



Botafogo tem jogo decisivo pela Libertadores contra o Carabobo



Datena apresentou o "Repórter Cidadão" na RedeTV em 2002, mas sua passagem pela emissora durou apenas um mês e meio. Na sequência, ele aceitou uma proposta da Record e passou a apresentar o "Cidade Alerta".



Em sua grandiosa carreira, o apresentador também comandou programas como Brasil Urgente (Band) e, mais recentemente, o Tá Na Hora (SBT).