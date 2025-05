Influenciadora se decepciona ao comprar bolsa de R$ 6 mil; "estou até com vergonha"

A influenciadora Camila Coutinho compartilhou sua decepção ao comprar uma bolsa da The Row, grife das gêmeas Ashley e Mary-Kate Olsen. Em postagem no TikTok, ela fez o unboxing para seus seguidores.

"Estou me sentindo lesada. Gente, estou até com vergonha, porque as minhas amigas já riram tanto da minha cara que eu falei, 'se vai me servir alguma coisa, essa compra que eu fiz, vai ser pra fazer um vídeo no TikTok'", começou a dizer.

Camila Coutinho mostrou decepção com bolsa. | Foto: Divulgação

Ela, então, mostrou o item que pode ser encontrado no e-commerce por cerca de R$6 mil. "Quando eu abri que eu vi onde eu tinha colocado meu dinheiro: num saquinho de camurça, que parece que saiu de um filme de gnomo. É isso a bolsa, não tem nada, não tem um ziper, não tem um bolso. Eu poderia ter feito essa bolsa com a máquina de costura em casa."

A brasileira também lamentou não poder trocar a bolsa: "Na foto ela tinha um style, uma presença. Não sei se eu fiquei seduzida pela marca, eu não sei o que aconteceu. Pirei e mandei entregar na casa da minha amiga. Esse é o pior, não pode trocar. Porque já passou o tempo da troca. Ai, que ódio!"