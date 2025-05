Brasil sobe cinco posições no ranking mundial de desenvolvimento humano

O Brasil subiu no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O país avançou cinco posições e saiu da 89ª para a 84ª colocação na lista, que foi divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (06) e elenca 193 países e territórios. A Islândia ficou com o melhor índice e assumiu a primeira posição do ranking.

Realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a pesquisa leva em conta dados de 2023 e estabelece o índice com base nos indicadores de expectativa de vida, acesso à educação e renda bruta per capita de cada nação. Na atual edição da lista, o Brasil chegou a um índice de 0,786. De acordo com o PNUD, quanto mais próximo de 1,000 melhor o IDH do país.

A melhora na “pontuação” brasileira se deve ao aumento da renda bruta per capita em relação à última pesquisa e ao aumento da expectativa de vida, que tem tido tendência ao aumento desde o fim da pandemia. Apesar disso, os índices de escolaridade não apresentaram mudanças em relação à última pesquisa. Além disso, o Brasil cairia para a 105ª posição caso a lista fosse reajustada aos níveis de desigualdade social de cada país, segundo o PNUD.

O “top 5” de países com as melhores taxas de desenvolvimento humano ficou entre países do continente europeu, com Islândia, Noruega, Suíça, Dinamarca e Alemanha. Já os cinco piores IDHs ficaram entre países da África: Níger, Chade, República Centro-Africana, Somália e o Sudão do Sul, que ficou na última posição da lista com IDH de 0,388.