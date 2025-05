Fifa anuncia América-MEX x Los Angeles FC para vaga do grupo do Flamengo no Mundial

A Fifa anunciou nesta terça feira (6), que uma partida entre América do México e Los Angeles FC, dos EUA, decidirá qual clube receberá a vaga restante no grupo D, da Copa do Mundo de Clubes, que será disputado em junho. O León foi excluído da competição, por ter o mesmo dono que outro time, que se classificou para o torneio, o que vai contra as regras da Fifa.

A entidade optou por realizar o duelo entre o vice-campeão continental em 2023 (Los Angeles) e o time com a melhor pontuação no ranking da Concacaf, em uma partida única que ainda terá a data definida.

"A Fifa recebeu de bom grado a decisão adotada pelo TAS de recusar as apelações de Pachuca, León e Alajuelense em relação à Copa do Mundo de Clubes 2025. Em virtude do regulamento aplicável, para determinar o time que substituirá o León na competição, a Fifa decidiu organizar uma eliminatória de jogo único entre Los Angeles FC (vice-campeão da Copa dos Campeões da Concacaf em 2023, diante do León) e o Club América (o clube melhor posicionado na classificação por confederações para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa ao término da edição de 2024 da Copa dos Campeões da Concacaf). O time ganhador se classificará automaticamente para a Copa do Mundo de Clubes 2025 e ocupará a vaga do Club León no grupo D", disse a Fifa em comunicado.

O León se classificou para a Copa do Mundo de Clubes após conquistar a Champions League da Concacaf em 2023, porém o regulamento proíbe que clubes com o mesmo dono disputem o torneio. A equipe pertence ao empresário Jesús Martínez Patiño, que também é dono do Pachuca, time classificado para torneio.

O grupo D é formado por Flamengo, Espérance de Tunis e Chelsea.