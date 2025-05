Botafogo tem jogo decisivo pela Libertadores contra o Carabobo

O Botafogo começa o returno da fase de grupos da Libertadores, contra o Carabobo, na Venezuela, nesta terça feira (6), ás 19h no Estádio Misael Delgado. O clube venezuelano é o lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado.

Com duas derrotas e apenas uma vitória no grupo A, o Botafogo ocupa a terceira colocação com três pontos, atrás de Estudiantes de La Plata, que tem seis e Universidad de Chile, com sete. As duas equipes se enfrentam na quarta feira (7).

O único resultado positivo para o alvinegro é a vitória fora de casa, algo que até o momento, os comandados de Renato Paiva ainda não conseguiram fazer. Na atual temporada, a equipe disputou 8 jogos fora do Estádio Nilton Santos, tendo apenas 1 empate e 7 derrotas.

O Botafogo depende apenas de si para se classificar para a próxima fase e tem a sorte de decidir os dois próximos confrontos no Rio de Janeiro.



A equipe deve ir a campo com John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Gregore; Arthur, Jeffinho; Rwan Cruz e Igor Jesus. A partida começa ás 19h com transmissão da ESPN e Disney+.