Eliezer é criticado por ir ao show de Lady Gaga e rebate: 'Vocês não são Deus'

O show da Lady Gaga na Praia de Copacabana, realizado no último sábado (3), segue dando o que falar. A pauta da vez foi o ex-BBB Eliezer, que foi "detonado" nas redes sociais por ter ido ao show da cantora mesmo após ter se convertido. O designer e companheiro da influenciadora Viih Tube aproveitou para rebater as críticas dos internautas.

“Varão, tava fazendo o que no show da Gaga? Tu não é crente agora?”, declarou uma internauta. Eliezer então questionou: “O que eu estava fazendo? Assistindo o show. Mas onde está escrito que se você assistir um show você deixa de crer de Deus?”. Sem se dar por convencida, a internauta voltou a criticar o ex-BBB: “Que eu saiba, lá não é lugar para cristão”, declarou.

Por fim, Eliezer debochou da internauta, rebatendo mais uma vez as críticas sofridas:: “Concordo, lugar de cristão é na sua casa com você ensinando seus mandamentos bíblicos. Depois me mande o endereço. Quero aprender a ser um cristão com você”, completou.

Outro internauta também questionou se “crente vai na Lady Gaga”, e Eliezer foi ainda mais direto em sua resposta. “Vai e ainda vai de VIP e fica a 10 metros dela. Porque está incomodado assim? Está frustrada porque não foi ou foi e não conseguiu vê-la de perto?”, declarou.

Desabafou

Na manhã desta segunda-feira (5), o influenciador e ex-BBB surgiu nos stories de seu Instagram para desabafar sobre as críticas recebidas depois de sua ida ao evento no Rio de Janeiro.

"Tem muito cristão que acha que, por ser cristão, é Deus. Eu só tenho 3 meses de conversão, mas isso eu sei: vocês não são Deus", declarou Eliezer em um dos trechos da declaração.