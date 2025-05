Giovanna Roque anuncia fim de relacionamento com MC Ryan SP : 'Não existe mudança pra lixo!'

Nos stories, a jovem condenou o comportamento do ex - Foto: Reprodução

Nos stories, a jovem condenou o comportamento do ex - Foto: Reprodução

A influenciadora Giovanna Roque anunciou nesta segunda-feira (5), por meio das redes sociais, o fim do relacionamento com o funkeiro MC Ryan SP. Nos stories, a jovem condenou o comportamento do ex

Giovanna Roque contou o motivo para o fim do relacionamento | Foto: Reprodução - Instagram

, a forma como ele terminou o relacionamento e a maneira como a tratava.

“Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá”, escreveu Giovanna no início do relato. A influenciadora ainda excluiu todas as fotos de suas redes sociais em que aparece com Ryan.

O anúncio foi feito no stories do Instagram | Foto: Reprodução - Instagram

Leia também:

Três são presos por tráfico de drogas no Morro dos Marítimos, em Niterói; Vídeo

Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido na BR-101, em Itaboraí

Em uma segunda publicação, a mãe de Zoe, filha do casal, condenou o cantor:

“Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é a verdade! E, realmente, eu estava completamente cega em acreditar que era possível mudar alguém. Não se pode mudar quem não quer mudança. Essa é a verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem!”, relatou.

Por fim, a jovem contou aos seguidores o motivo do fim do relacionamento:

“Ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã, por não obedecer as ordens do machão alfa. Já me mandando mensagem de uma suposta conversa de reatar na segunda-feira (risos). Esse é o término dele: o término proposital para ficar com outras mulheres e depois voltar com a ‘palhaça’, me fazendo novamente de piada diante das ‘vagabundas’ com quem ele se envolve… E não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo?”, revelou.

Ao fim do pronunciamento, a influenciadora escreveu:

“Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo. Hoje coloco um ponto final, de uma vez por todas, e voltarei a me amar e me valorizar… para, então, me reencontrar comigo mesma. Porque, para ser real, eu nem sei mais quem realmente sou”, finalizou.

Giovanna Roque contou o motivo para o fim do relacionamento | Foto: Reprodução - Instagram

Caso de agressão

Giovanna Roque e MC Ryan SP, em setembro do ano passado, protagonizaram uma polêmica depois que imagens do artista agredindo a mãe de sua filha foram publicadas, três meses após o nascimento de Zoe.