Ex-Malhação, Daniel Erthal vende drinks personalizados em show de Lady Gaga no Rio

Ex-galã da novela Malhação, o ator Daniel Erthal voltou a "viralizar" nas redes sociais ao mostrar sua rotina como vendedor ambulante pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, o profissional foi visto, no último sábado (3), vendendo bebidas nos arredores da Praia de Copacabana, onde aconteceu o show da cantora Lady Gaga

O ator, que vendeu diversos tipos de bebidas durante a noite do show, também serviu aos fãs da artista um drink personalizado batizado por ele de "Gaga Drink". "Vai um Gaga Drink?", brincou Erthal em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual aparece preparando a bebida no seu carrinho.

Leia também:

Giovanna Roque anuncia fim de relacionamento com MC Ryan SP : 'Não existe mudança pra lixo!'

'O amor não tem idade': Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovam votos e superam críticas sobre relação hipergâmica



Mesmo com as restrições impostas pela organização do evento, que impediu o acesso de ambulantes à faixa de areia, o ator deu seu jeito para realizar as vendas. "Fui bloqueado assim como todos os ambulantes", contou.

O ator, que ficou conhecido ao interpretar um dos protagonistas da novela Malhação, da TV Globo, em 2002, passou a atuar como ambulante no início de 2024. Desde então, tem mostrado nas redes sociais seu dia a dia nas ruas. Ele ganhou destaque na internet no período do Carnaval, quando revelou um lucro considerável das vendas. "Vendi 700 cervejas. Pagando os custos, eu lucrei mais ou menos uns R$ 4 mil, entendeu? Lucrei R$ 4 mil em uma noite. Trabalhei das 18:00 às 7:00", contou Daniel em entrevista ao podcast "Saideira Cast".