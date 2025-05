Brunna Gonçalves revela rotina de treinos no final da gestação

No final da gestação, a ex-BBB e esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, de 33 anos, compartilhou um story no Instagram, nesta quinta-feira (1º), mostrando a tentativa de manter a rotina de treinos. Na publicação, a influenciadora contou que tem encontrado dificuldades em seguir com as atividades físicas.

"Galera, Deus está vendo que eu estou tentando. Mas com essa melancia aqui (barriga), complica. Mas estamos aqui na luta", brincou ela. Na legenda, ela ainda escreveu: "Lana Pessoa (coach) está de prova que eu estou tentando manter os treinos. Está complicado, mas não vou desistir".

Brunna Gonçalves tenta manter o treino no final da gestação | Foto: Reprodução - Instagram

Há pouco tempo, a dançarina comentou sobre as mudanças físicas que tem percebido ao longo da gestação. "Não imaginava que escurecia tanto. Já tinha ouvido falar que algumas partes do corpo escurecem na gravidez, mas eu não imaginava que era tanto!", contou.

Brunna está esperando a pequena Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla. O casal está junto desde 2018 tendo oficializado a união em 2019. O anúncio da gravidez ocorreu em novembro do ano passado, durante a turnê “Numanice 3”.