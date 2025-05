Quiosque de chaveiro fica destruído após ser atingido por carro sem controle

O quiosque de um chaveiro ficou destruído após um motorista colidir com a estrutura e sair sem entrar em contato com o proprietário do espaço para prestar apoio. A colisão ocorreu depois que o motorista perdeu o controle do carro, na Rua Cardoso Moraes, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã de quinta-feira (1º).

O momento do acidente, que felizmente não deixou feridos, foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o motorista saindo do veículo e apenas conferindo se não houve danos em seu bem, ignorando a estrutura em que colidiu e que ficou destruída.

Imagens de câmeras de segurança registraram o homem apenas conferindo seu carro | Foto: Reprodução - TV Globo

O proprietário do quiosque trabalha no mesmo local há 40 anos, sendo essa sua única fonte de renda. Fora o prejuízo causado na estrutura no quiosque, o maquinário usado para amolar alicates e fazer as chaves também ficou danificado.

A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso), que investiga o caso e já identificou o homem responsável pela colisão.