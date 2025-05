Gabriela Duarte conta vergonha que passou com Ingrid Guimarães em aeroporto

A atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, contou um momento inusitado vivido junto a também atriz Ingrid Guimarães, em uma viagem a Londres. Gabriela disse que visitou uma loja erótica com a amiga, mas no final da viagem houve um pequeno constrangimento público no balcão do aeroporto.

A história foi relatada em uma entrevista ao Pod Amiga, apresentado por Gabriela e Renata Castro Barbosa. “Foi a primeira vez que entrei, mas não era um sex shop normal. Era um puta sex shop maravilhoso. Um melhor que o outro, uma novidade mais maravilhosa que a outra”, contou.

Gabriela Duarte ainda explicou que, encantada com os mais variados tipos de brinquedos sexuais disponíveis, Ingrid Guimarães preferiu comprar vários produtos. Na ocasião, faltava pouco tempo para Ingrid estrelar o filme ‘De Pernas pro Ar’. O constrangimento aconteceu no aeroporto, quando a bagagem passou o limite de peso sendo preciso abrir a mala na frente dos outros passageiros.

“A gente quase perdeu o voo. A mulher do balcão falou: ‘Tira alguma coisa [da mala]’. Quando a gente abriu, amor, não é que tinha pinto… Tinham todos os tipos, cores e tamanhos…”, disse Gabriela em meio aos risos.