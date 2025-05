Gilberto Gil faz emocionante homenagem à ex-esposa Nana Caymmi

O cantor Gilberto Gil publicou uma homenagem se despedindo da ex-esposa Nana Caymmi, que estava internada na clínica São José, em Botafogo, desde agosto de 2024, tratando uma arritmia cardíaca. Ela faleceu aos 84 anos, nessa quinta-feira (1º). Os artistas foram casados por dois anos, entre os anos de 1967 e 1969, se separando quando ele foi para o exílio.

No Instagram, Gilberto Gil publicou uma foto da ex-esposa e dedicou a música Resposta ao Tempo, um dos sucessos da carreira de Nana.

Homenagem de Gilberto Gil para Nana Caymmi | Foto: Reprodução - Instagram

Nana Caymmi e Gilberto Gil

O casamento entre os artistas durou pouco tempo, entre os anos de 1967 e 1969, mas rendeu bons frutos na carreira de ambos, como a composição da música Bom Dia, apresentada no III Festival de Música Brasileira, no mesmo ano do casório.

Antes de se unir com Gilberto Gil, Nana Caymmi havia se casado com o médico Gilberto José Aponte Paoli, com quem chegou a morar na Venezuela. No país estrangeiro, o casal teve duas filhas, Stella Teresa e Denise Maria.

Anos depois, a cantora se separou do médico e retornou ao Brasil grávida. Antes de se separar, Nana conseguiu gravar seu primeiro LP.

“A gravação desse LP praticamente decidiu o fim do meu casamento. Fiquei muito emocionada, senti que não podia viver longe da música e das pessoas com quem eu me identificava musicalmente”, disse a cantora em entrevista ao jornal Globo, em 1973.