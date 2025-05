Curso da Fiocruz oferece 250 vagas com bolsa mensal para moradores de comunidades do Rio; Confira

Estão abertas as inscrições para o curso Impulso de Gerações, uma iniciativa realizada pela Fiocruz, que vai reunir moradores de cinco comunidades do Rio em oficinas criativas e de mobilização social. São 250 vagas, com direito a bolsa mensal de R$ 800, exclusivas para moradores da Cidade de Deus, Complexo da Maré, Manguinhos/Mandela, Rio das Pedras e Rocinha.

A proposta do curso é unir diferentes gerações para transformar memórias e vivências locais em ações culturais, empreendedoras e criativas dentro das próprias comunidades. As atividades são presenciais, com encontros duas vezes por semana, e começam no dia 1º de julho.

As inscrições já estão abertas e ficam disponíveis até o dia 18 de maio, de forma online ou presencial, com limite de 150 inscritos por território. Os candidatos devem ter entre 18 e 65 anos, ensino fundamental completo, conhecimento básico de informática e disponibilidade para participar presencialmente.

O processo seletivo inclui análise de perfil, entrevistas e convocação final em 2 de junho. A bolsa de R$ 800 será paga mensalmente, de acordo com a presença nas atividades.

Realizado pela Fiocruz, o curso Impulso de Gerações aposta na potência criativa das favelas e periferias para fortalecer o protagonismo local e incentivar o surgimento de novas lideranças e ideias que partem do território e retornam para ele.

Serviço:

Curso Impulso de Gerações (realização: Fiocruz)

- 250 vagas (50 por território)

- Bolsa mensal: R$800

- Inscrições: de 1º a 18 de maio

- Início das aulas: 1º de julho

As inscrições podem ser realizadas através deste formulário.