Atriz mirim do SBT é diagnosticada com anomalia no cérebro

"Todas as vezes que tentaram manuseá-la, ela entrou em parada cardíaca. Ontem mesmo, ela teve sete paradas, foi reanimada e voltou das sete", disse a mãe da atriz - Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Todas as vezes que tentaram manuseá-la, ela entrou em parada cardíaca. Ontem mesmo, ela teve sete paradas, foi reanimada e voltou das sete", disse a mãe da atriz - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por participar da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, está internada em estado grave para tratar de uma anomalia no cérebro, que pode ser um tumor. A informação foi divulgada pelo blog do jornalista Léo Dias e confirmada pela família da atriz através das redes sociais. Millena está entubada e chegou a sofrer paradas cardíacas.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, a mãe de Millena, Thays Brandão, disse que a equipe médica ainda está apurando se a jovem enfrenta um cisto ou um tumor no cérebro. A massa identificada na cabeça da jovem tem 5 centímetros e foi descoberta através de exames de imagem, após a jovem começar a sentir fortes dores de cabeça.

Leia também:

➢Bruna Biancardi ataca Léo Dias após novos rumores de desentendimento com Neymar

➢ Interdição da Anvisa contra creme dental da Colgate volta a valer; Saiba mais

“Todas as vezes que tentaram manuseá-la, ela entrou em parada cardíaca. Ontem mesmo, ela teve sete paradas, foi reanimada e voltou das sete. Ela está entubada, sedada”, disse Thays. Segundo a mãe da jovem, ela aguarda uma transferência para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Modelo mirim, Millena estreou na TV com “A Infância de Romeu e Julieta”, exibida no SBT entre 2023 e 2024.