Thais Carla rebate críticas após bariátrica: "Nunca defendi obesidade, mas o amor próprio"

A dançarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, realizou uma cirurgia bariátrica nesta semana após perder 30 kg ao longo dos últimos meses. Thais que fazia conteúdos na internet exaltando corpos gordos passou a receber criticas nas redes sociais sendo chamada de hipócrita por vários internautas.

Em entrevista, a influenciadora afirmou que "nunca defendeu a obesidade", mas sim o amor próprio. "Sempre defendi o amor-próprio, que é algo completamente diferente. Me aceitar e lutar contra a gordofobia nunca significou romantizar a dor ou a limitação, muito pelo contrário. Sempre falei sobre saúde emocional, autoestima e respeitar os próprios limites”.

Thais disse que a decisão foi um passo importante em sua vida, mas mesmo com o apoio de sua família, ela teve receio das criticas que poderia receber. “Não por insegurança, mas por medo de decepcionar quem me acompanha com tanto amor. Sei que muitas pessoas projetam em mim uma força que construímos juntas ao longo dos anos, mas é importante que me escutem antes de tirarem conclusões”.



Ela também destacou que a “pressão estética sobre os corpos femininos é cruel” e gera consequências graves. “Só eu sei o que vivi, o que sinto e o que me levou a essa decisão. Por isso, a minha opinião é simples: o corpo é meu, a decisão é minha e o caminho é meu também. Estou em paz com isso e sigo com o mesmo propósito: ser exemplo de liberdade, de coragem e de verdade”.