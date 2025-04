Ator Carmo Dalla Vecchia viraliza ao desfilar em coleção de lingerie masculina

O ator Carmo Dalla Vecchia voltou a viralizar nas redes sociais após participar de um desfile de uma nova coleção de lingerie masculina, na noite da última segunda-feira (28), em São Paulo. Aos 53 anos, o ator surpreendeu o público ao surgir na passarela usando peças sensuais.

Para a apresentação, um maquiador e um colega de elenco foram responsáveis por aplicar um creme brilhante na pele do ator. Mas, apesar de receber elogios pelo bumbum, Carmo também foi bastante criticado nas redes sociais por conta da ousadia. O ator é casado há 18 anos com o ator de novelas João Emanuel Carneiro. Os dois são pais de Pedro Rafael, de 5 anos. Em sua descrição no Instagram, ele se denomina como o "Viado da Família Brasileira".

Leia também:

Arlindo Cruz é internado no CTI com pneumonia

Camila Queiroz revela que mãe trabalha como manicure: 'Não sou herdeira'

Recentemente, Carmo se envolveu em uma outra polêmica nas redes sociais após rebater um seguidor no Instagram que o chamou de "acabado". O ator compartilhou o insulto que recebeu, expôs o internauta e ainda deu uma resposta afiada.

"Estou com mais cabelo do que você. E meus dentes estão mais cuidados. O que acontece é que você vem esperando o cara que viu na TV 20 anos atrás. E quando me vê percebe que o tempo passou. Mas passou melhor para mim do que para você, viu. Tenta uma dieta para sair da aparência de Fofão do Balão Mágico. Talvez ajude você a pegar mais gente", disparou Carmo, que depois perguntou se "exagerou" na resposta.