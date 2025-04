Vítimas de acidente grave em Santa Luzia, mototaxista e passageiro eram vizinhos

Familiares das vítimas estiveram no IML de Tribobó na manhã desta terça-feira (29) - Foto: Layla Mussi

Familiares das vítimas estiveram no IML de Tribobó na manhã desta terça-feira (29) - Foto: Layla Mussi

O mototaxista Vitor Azevedo Soares de Souza, de 28 anos, e o passageiro Neemias da Conceição Netto, de 18 anos, faleceram após não resistirem aos ferimentos causados pelo grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão, na Rua Dom João da Matta, no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, nessa segunda-feira (28).

Leia também:

Estevão Ribeiro lança livro infantil em homenagem à filha autista: 'Guilhermina não gosta de 'NÃO'!'

Bandidos roubam moto e deixam vítima apenas de cueca na Baixada

Familiares de Vitor que estiveram no IML de Tribobó, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (29) para liberação do corpo, levantaram a hipótese de que o motociclista teria sofrido um mal súbito antes do impacto [o que ainda não foi confirmado].

Muito abalada, a família do passageiro Neemias também esteve no IML, mas preferiu não falar com a imprensa.

Segundo relatos, as vítimas moravam próximas e por isso já se conheciam. O corpo de Neemias, que havia completado 18 anos recentemente, será sepultado nesta quarta-feira (30), no Cemitério São João Batista, em Itaboraí.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do motociclista Vitor Azevedo.