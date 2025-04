Anitta entra em disputa judicial com remédio de verme que leva seu nome

A cantora Anitta pode estar prestes a disputar os direitos por seu nome com uma empresa de medicamentos. De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal “O Dia”, a artista enviou um pedido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para que uma empresa dos setor farmacêutico, responsável pelo remédio anti-vermes “Annita”, perca os direitos sobre o uso do seu nome.

De acordo com o colunista, além da grafia usada no remédio, a farmacêutica também detém direitos para usar o nome com a grafia de Anitta. A cantora teria tomado conhecimento disso em 2023, quando iniciou o processo para pedir que a empresa esteja impedida de usar o nome.

Ainda de acordo com Daniel, a farmacêutica estaria com planos de iniciar uma linha de produtos de estética com o nome usado pela cantora. A empresa e a cantora ainda não comentaram publicamente o caso.