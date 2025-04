Técnico campeão pelo Botafogo termina casamento de 30 anos e começa namoro com ex-funcionária do clube

Mais um caso de uma suposta traição envolvendo profissionais do futebol, surgiu essa semana causando bastante borborinho nas redes sociais. O técnico português Arthur Jorge, campeão Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, terminou seu casamento de 30 anos com Maria Marques, mãe de seus três filhos, para ir atrás de um novo amor. Ela é a carioca Hanna Santos, ex-funcionária da Botafogo TV e neta de Nilton Santos, ídolo histórico do alvinegro.

Os dois se conheceram nos bastidores da Botafogo TV, onde Hanna atuava como repórter e comentarista. A função exercida, permitia que a mulher de 32 anos, acompanhasse a rotina do clube, incluindo em viagens, o que a aproximou de Arthur.

Informações indicam que o romance começou pouco antes da decisão da Libertadores, que o clube se sagrou campeão, em novembro do ano passado. Durante a participação do clube no Mundial de Clubes, em Doha, no Catar, Hanna e Arthur Jorge teriam passeado juntos pela cidade em momentos de folga, com direito a fotos românticas.

A traição deixou de ser segredo por conta de um descuido do treinador com o celular e Maria teria ouvido conversas de seu marido com Hanna. Mesmo com o fim do relacionamento, a mulher não deixou de seguir o técnico nas redes sociais e nem apagou as fotos com ele, mas de vez em quando publica mensagens que podem ser encaradas como indiretas ao ex-marido ;

"A traição não é sobre o que fizeste ou deixaste de fazer. Não é sobre a tua aparência, sobre o quanto amaste ou entregaste. A traição reflete apenas o caráter de quem escolheu enganar, mentir e desrespeitar. Não te culpes pelo erro dos outros. Quem trai não o faz por falta de amor no outro, mas por falta de valores em si próprio!", escreveu ela no início deste mês.

Foi publicado por alguns canais que os filhos se afastaram de Arthur após descobrirem o fim do casamento. Em março, o treinador foi para Portugal, onde os três moram, para receber um prêmio e nenhum dos filhos foi prestigiar o pai.

Morando em Doha, há três meses, ele já recebeu diversas visitas de Hanna, que pediu demissão da Botafogo TV e vive um relacionamento á distância com o treinador. A jovem que antes era bem ativa nas redes sociais com conteúdos sobre o clube, fechou os comentários em seu Instagram e não realiza postagens a muito tempo.