Apagão na Europa: Portugal, Espanha e outros países afetados; saiba mais

Na manhã desta segunda-feira, Portugal sofreu um apagão de grandes proporções, afetando várias regiões do país. A energia caiu por volta das 7h30 de Brasília. O evento, ainda sem uma explicação oficial, causou uma série de inconvenientes, com relatos de falhas no fornecimento de energia elétrica em residências e serviços essenciais. A situação ultrapassou as fronteiras portuguesas, já que a Espanha também registrou incidentes similares, ampliando o alcance da crise energética na Península Ibérica.

Cidades como Lisboa, Algarve e Coimbra relataram a ausência de energia elétrica e quedas na conexão com a internet, que segue instável em diversas áreas. Em solo espanhol, Madrid e Barcelona também foram afetadas pelo blecaute.

O impacto, no entanto, não se restringiu apenas à Península: regiões da França e da Itália também sofreram interrupções no fornecimento de energia, com destaque para a Costa Basca e a Borgonha, na França. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, embora a eletricidade tenha sido mantida, a conectividade à internet foi seriamente comprometida.

Segundo informações da E-REDES, o apagão teve origem em uma falha na rede elétrica europeia. Sob orientação da REN, foram efetuados cortes programados de energia em áreas específicas para assegurar a estabilidade do sistema, e a restauração dos serviços está sendo realizada gradualmente. Em território espanhol, diversas comunidades autônomas — como Madrid, Catalunha e Andaluzia — também enfrentaram cortes devido a avarias em linhas de altíssima tensão de 400.000 volts.

Apesar da falta de energia, algumas zonas conseguiram manter o acesso à internet, o que facilitou a rápida disseminação de informações sobre o apagão. Entretanto, outros serviços essenciais, como hospitais, precisaram recorrer a geradores para manter suas atividades. A falha elétrica também provocou pane em semáforos e prejudicou a telefonia, agravando o transtorno para a população. Além disso, as comunicações telefônicas foram comprometidas, dificultando o contato entre as pessoas.

Apesar da crise, os relatos são de que os moradores de Portugal e Espanha vêm demonstrando grande capacidade de adaptação. Muitos utilizam lanternas e velas para enfrentar a escuridão. A permanência da internet em algumas localidades permitiu que familiares e amigos continuassem conectados e que informações úteis fossem rapidamente compartilhadas.