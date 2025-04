Presos na Ponte após mudar 'rota da droga' de Duque de Caxias para São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, ontem (27), dois criminosos que iriam levar grande quantidade de drogas para a comunidade do Badu, em Duque de Caxias. Devido a operação na região, contudo, eles mudaram seu destino para São Gonçalo, sendo capturados na descida da Ponte Rio-Niterói.

Segundo os agentes, após informações de inteligência, os autores foram abordados em um veículo. No porta-mala do carro, os policiais encontraram diversos sacos com significativa quantidade de material entorpecente.

As investigações apontam que a carga de drogas tinha como destino a comunidade do Badu, área explorada pelo narcoterrorista Joab da Conceição Silva, integrante da facção criminosa Comando Vermelho e responsável pelo ataque à sede da 60ª DP, em fevereiro.

Devido à operação policial deflagrada neste domingo ter resultado na neutralização do receptor das drogas, os criminosos perderam contato com os destinatários. De acordo com os policiais, diante da impossibilidade da entrega, a dupla decidiu redirecionar o transporte do material para São Gonçalo, onde pretendiam armazená-lo no interior da comunidade do Salgueiro.

Os autores foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de tráficos de drogas e associação para o tráfico de drogas. Um deles havia sido preso em maio do ano passado por transportar drogas de Duque de Caxias para o município de Casimiro de Abreu.

Leia também:

Polícia Civil mata sete suspeitos de invadirem delegacia em Duque de Caxias, em fevereiro deste ano

'Mumu', apontado pela polícia como líder do tráfico em comunidade de Niterói, é preso