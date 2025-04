Quem é rainha nunca perde a majestade: Gracyanne Barbosa está de volta à União da Ilha para o Carnaval 2026

Ela está de volta ao Carnaval! A influenciadora digital Gracyanne Barbosa, 41 anos, retornará ao posto de rainha de bateria da União da Ilha do Governador em 2026. O anúncio foi feito na última quarta-feira (23) nas redes sociais da agremiação.

No texto, a Ilha relembrou os três desfiles que Gracy fez à frente da bateria da escola, entre 2018 e 2020, e destacou a entrega e respeito ao pavilhão insulano.

“Chegou a hora de escrever mais um capítulo inesquecível e receber novamente aquela que já faz parte da nossa história. Gracyanne ocupou o cargo de Rainha de Bateria de 2018 a 2020, protagonizando momentos marcantes de entrega, brilho e respeito ao nosso pavilhão”, disse a escola.

A ex-BBB voltará à escola da Série Ouro [segundo divisão da folia carioca] após cinco anos afastada. Nesse período, Gracyanne chegou a ser anunciada como madrinha de bateria do Camisa Verde e Branco, em São Paulo, mas não chegou a desfilar pela escola. Em 2024, o motivo alegado foi uma lesão no joelho, e, neste ano, a musa fitness não pôde participar do cortejo porque estava confinada no BBB 25.

Em 2026, a escola será a sexta agremiação a cruzar a Marquês de Sapucaí na sexta-feira de Carnaval [13 de fevereiro].

Confira a nota oficial da União da Ilha na íntegra:

"O coração da nossa bateria voltou a bater mais forte!

Ela é sinônimo de garra, paixão e amor pela nossa comunidade. Gracyanne Barbosa está de volta ao trono, à frente da nossa bateria, e o chão da Ilha já treme de emoção! 💙❤️

E agora, a Rainha retorna para mais uma jornada ao lado do nosso povo!

Preparem-se para ver a energia de sempre, o brilho, o carisma e o samba no pé. A Ilha é sua casa, Gra, e a nossa bateria já sente o seu ritmo no ar!

Bem-vinda de volta, Rainha!", comemorou a escola de samba.