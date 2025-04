Participante do The Voice Kids morre aos 17 anos após sofrer AVC em Volta Redonda

Morreu na manhã desta quinta-feira (24), prematuramente, a ex-The Voice Kids Karen Silva, 17 anos, em Volta Redonda. A adolescente estava internada há alguns dias no Hospital São João Batista.

Segundo informações da assessoria da cantora, divulgadas através de uma nota oficial, a causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Os horários e o local do velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

Karen ficou conhecida nacionalmente após participar da edição do programa musical The Voice Kids, da TV Globo, no ano de 2020. À época, ela fez parte do time do Carlinhos Brown.

Confira a nota oficial na íntegra:

"Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo.

Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar", disse a nota.