Iza é coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em evento do Dia de São Jorge

Iza brilhou no evento usando um vestido longo transparente e cabelos soltos - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

A cantora Iza marcou presença na tradicional feijoada em celebração ao Dia de São Jorge, realizada nesta quarta-feira (23), na quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos. O evento também celebrou o retorno da artista ao posto de rainha de bateria da escola de samba, função que exerceu entre 2020 e 2022.

Iza brilhou no evento usando um vestido longo transparente e cabelos soltos, e esbanjou simpatia ao interagir com o público. O retorno foi anunciado oficialmente pela escola, após a saída de Maria Mariá do cargo.

A presidente da Imperatriz, Catia Drumond, destacou o simbolismo da volta de Iza à agremiação. “É com muita alegria que a gente recebe de volta essa artista de tamanha representatividade e inspiração para tantas outras meninas de nossa comunidade, que sonham em um dia chegar onde ela chegou. Ter a Iza, cria da Zona da Leopoldina, novamente como rainha na Imperatriz, é a certeza da continuação de um lindo legado”, declarou.

