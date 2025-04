Neymar compra novo carro avaliado em mais de R$ 2 milhões

O atacante Neymar adquiriu um novo carro. O jogador agora é dono de um Porsche avaliado em mais de R$ 2,2 milhões. O modelo da marca de luxo é o 911 GT3 RS, desenvolvido para desempenho esportivo.

Para pagar o IPVA de seu novo veículo, o craque deve desembolsar cerca de R$ 85 mil por ano. O carro do camisa 10 do Santos foi avistado no CT Rei Pelé e teria sido comprado no início do mês de abril.

O veículo, modelo 2024, foi importado pela concessionária Stuttgart São Paulo, da Porsche, e adquirido por uma das empresas do jogador. Avaliado em R$ 2.272.150, o modelo conta com 525 cavalos de potência e pode chegar a 296 km/h, conforme declarado pela própria empresa. Por estar registrado no estado de São Paulo (SP), o valor do IPVA estimado é de R$ 85.574,80.

A unidade conta, ainda, com personalizações feitas pelo jogador, como o número 44 na lateral esquerda. Neymar possui uma grande amizade com o piloto de Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari, que utiliza o numeral em seus carros.