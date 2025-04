Fotógrafo de Niterói vence prêmio em concurso mundial de fotografia

Nascido em Niterói, o fotógrafo Gui Christ foi o vencedor do prêmio de Melhor Fotógrafo do Ano na categoria dedicado a retratos do Sony World Photography Awards, uma das principais premiações da fotografia internacional. O artista foi homenageado pelas fotos do ensaio "M'kumba", realizado em 2024.

A premiação aconteceu em Londres, capital do Reino Unido, na última semana. O projeto de Christ premiado no concurso é dedicado a retratos que fazem referências a elementos das religiões de matriz africana. Segundo o autor do ensaio, o objetivo do ensaio é combater o racismo religioso e celebrar a cultura religiosa afro-brasileira.

Nas redes, Christ, que atualmente vive em São Paulo, dedicou o reconhecimento aos orixás, aos amigos, à sua família de santo e às “quase 5 milhões de pessoas que foram vitimas da violência colonial” no Brasil. “Toda vitória pertence a Ogun! Toda vitória pertence aos povos de terreiros, a cultura, religiosidades e povos afro-brasileiros! Que honra ser o vencedor da categoria retrato no principal prêmio de fotografia no mundo, com meu projeto M’kumba”, celebrou o fotógrafo.