Apartamento da mãe de Maiara e Maraisa é invadido por criminosos na Páscoa

A família das cantoras Maiara e Maraisa teve um domingo de Páscoa (20) tenso, após o apartamento da mãe das gêmeas, Almira Henrique Pereira, ser invadido por criminosos em Goiânia, capital de Goiás. A informação veio a público por meio do portal Léo Dias.

O edifício onde a matriarca reside teve a segurança violada, possibilitando a entrada de invasores que deixaram diversos danos nos imóveis. No primeiro momento, a suspeita era que o apartamento das artistas poderiam ser o alvo dos bandidos.

Logo em seguida foi confirmado que a ação criminosa aconteceu no prédio onde reside a mãe das cantoras.

“Entraram no apto dela sim, em outros também. Quebraram tudo lá”, disseram as irmãs em conversa com o veículo.

O caso poderia ter um desfecho diferente caso Almira estivesse em casa. No momento da invasão, a matriarca estava na missa. “Mas graças a Deus ela estava na missa”!, disse as sertanejas. A invasão causou um abalo no morador e nos familiares, fortalecendo preocupações com a segurança do condomínio.

Após a invasão, Maiara divulgou uma foto de dentro de um avião com a legenda “Hoje é P12, partiu FLN”, nos stories fazendo referência ao aeroporto de Florianópolis e também a famosa casa de shows da capital catarinense.