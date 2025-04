Linn da Quebrada volta à internet após internação em clínica de reabilitação

Afastada das redes sociais após ser internada em uma clínica de reabilitação, a atriz e cantora Linn da Quebrada usou as redes sociais neste sábado (19) para falar com seus seguidores. Em seu perfil no Instagram, a artista apareceu animada segurando um buquê de flores.

“Bom dia!”, disse a ex-BBB enquanto exibia o arranjo de flores. Nos stories seguintes, a cantora mostrou cuidados com o cabelo ao compartilhar que estava trocando suas tranças com profissionais de beleza.

Internação

No final de março, a equipe da atriz tornou público um áudio enviado por Fernanda Montenegro em apoio à colega de trabalho, que estava internada. As duas trabalharam juntas no filme Vitória.

“Lina. Lina, querida, a gente tem que se conduzir na vida, tem que ter fôlego, tem que ter sonho. A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego! Acorda e canta, tá? Acorda você, põe a mão na sua alma e canta", disse a atriz Fernanda Montenegro em áudio enviado a também atriz Linn.