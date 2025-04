Meme "Guiana Brasileira" causa irritação em portugueses

O meme “Guiana Brasileira”, que circula nas redes sociais há alguns meses e brinca com a ideia de que Portugal seria um novo estado do Brasil, tem gerado reações negativas entre alguns portugueses. A piada, que consiste em tratar Portugal como um território brasileiro na Europa, inclui comentários a portugueses como “somos todos brasileiros” e sugestões fictícias de que Lisboa deveria se chamar “Vitória da Reconquista”.

Embora muitos encarem a brincadeira com humor, há quem considere que os limites estão a ser ultrapassados. Em vídeos nas redes sociais, internautas portugueses manifestaram incômodo com o teor de algumas mensagens. “"Falar de uma cultura, de um povo de uma nação, de uma bandeira, tudo tem limites", disse Bruno Oliveira. "Isso é mau, isso não é brincadeira. Já está em outro nível".

Já influenciadora Bruna Filipa afirmou que, embora o meme em si não a incomode, sente “vergonha alheia” ao ver brasileiros zombarem do sotaque português. “Amo os brasileiros, só que essas atitudes só geram mais conflitos. Falar mal da língua do povo que te acolheu, do país, comparar com favela, é muita falta de respeito”, destacou.

Outros portugueses reagiram de forma mais direta. Um usuário identificado apenas como Bruno disse que o Brasil "gostaria de ser parte da União Europeia" e afirmou: "Fiquem com o Brasil de um lado do Atlântico que nós ficamos com Portugal do outro lado. Não se tentem convencer que um dia Portugal será brasileiro".

Apesar disso, nem todas as respostas foram negativas. A influenciadora Nokas gravou um vídeo bem-humorado reconhecendo a criatividade dos brasileiros. “Primeiro, foi o meme do ouro. Depois, surgiu que falamos um português arcaico. E agora, somos uma Guiana?”, disse, rindo.

O meme chegou até à Wikipédia, onde uma página falsa criada no sábado (18) afirmava que Portugal havia sido integrado ao Brasil por meio de um acordo histórico. A página foi removida em aproximadamente 10 minutos.

Os brasileiros por sua vez reagiram em tom de brincadeira. Muitos internautas continuaram com os memes, argumentando que o humor é uma forma de devolver o tratamento que brasileiros recebem em Portugal. Alguns lembraram o passado colonial e citaram casos recentes de xenofobia.

Dados da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial indicam que, em 2021, houve 109 queixas de xenofobia contra brasileiros em Portugal — um aumento de 142% em relação a 2018. As denúncias vão desde barreiras para conseguir moradia ou trabalho até agressões verbais e físicas.