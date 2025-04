MC Daniel é diagnosticado com TDAH e compartilha rotina e hábitos

O cantor MC Daniel, de 26 anos, diagnosticado recentemente com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Neste sábado (19), ele revelou como tem adaptado sua rotina para enfrentar os desafios do transtorno.

Nos Stories do Instagram, o funkeiro compartilhou conselhos baseados em sua própria experiência. “Você que tem TDAH, não acorde e abra o celular em hipótese alguma, senão você não vai conseguir sair da cama”, alertou. Entre as dicas, ele recomenda deixar uma garrafa de água ao lado da cama, ligar a luz do banheiro logo ao acordar, tomar banho gelado e evitar o uso do celular nesse momento. “Antes de dormir, já deixa a pasta de dente na escova para facilitar”, sugeriu.

Durante o banho, MC Daniel refletiu sobre a dificuldade de foco e os pensamentos acelerados, sintomas comuns do TDAH.

O artista relatou que os novos hábitos também têm ajudado a lidar com sintomas de depressão e ansiedade. “Eu já saio do banho animado, feliz. Eu já acordo motivado, porque cada dia é vencer. A gente tem que acordar e vencer o que faz mal para a gente. Escutar um louvor também me ajuda porque preenche o vazio no meu coração. Todo mundo tem um vazio no coração e você tem que saber como preencher ele”, completou.

MC Daniel recebeu o diagnóstico há dois meses e compartilhou o momento com seus seguidores que tem um pouco mais de clareza das coisas que o atrapalhavam antes