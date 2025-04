O céu é o limite? Cantora Katy Perry retorna da breve viagem ao espaço

A cantora americana Katy Perry entrou para a história por integrar a primeira tripulação composta apenas por mulheres, a viajarem ao espaço, desde 1963. A decolagem ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 10h (horário de Brasília). Antes dessa aventura, a artista havia compartilhado nas redes sociais detalhes sobre seu treinamento para a viagem.

“Eu sonho em ir para o espaço há 15 anos e amanhã esse sonho se tornará realidade. A Taking Up Space Crew será lançada amanhã de manhã e estou muito honrada de estar ao lado de outras cinco mulheres incríveis e inspiradoras enquanto nos tornamos a primeira tripulação espacial totalmente feminina”, escreveu na legenda de uma publicação, ontem.

Ainda na publicação, Katy Perry mostrou a cadeira que estava reservada à ela para o momento do voo. A artista integrou a primeira tripulação formada exclusivamente por mulheres, desde 1963, quando a russa Valentina Tereshkova viajou sozinha para o espaço.

Além da cantora, estiveram no voo a ex-cientista de foguetes Aisha Bowe, a cientista Amanda Nguyen, a produtora de filmes Kerianne Flynn e a jornalista Gayle King. O foguete New Shepard é da empresa Blue Origin, fundada pelo bilionário Jeff Bezos. A viagem espacial durou 10 minutos e cruzou a Linha Kármán, o limite entre a atmosfera terrestre do espaço sideral.