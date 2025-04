Davi Brito anuncia fim do namoro em meio a desabafo emocionado nas redes

O ex-BBB Davi Brito preocupou os fãs na manhã deste sábado (12) ao aparecer chorando nos stories de seu Instagram. Em um desabafo emocionado, ele anunciou o fim do namoro com a dentista Adriana Paula, dias após surpreender os seguidores ao revelar, durante uma live, que será pai.



"Eu tô cansado de perdoar e não ser perdoado. Eu tô cansado de ajudar e não ser ajudado. Eu tô cansado de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim. Eu tô cansado, meu sistema emocional não aguenta mais", começou o relato.

Na sequência, ele comentou sobre a repercussão da gravidez anunciada na última terça-feira (8). "Eu não tenho ninguém pra desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", disse. "Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida".

Ainda nos stories, Davi Brito comentou sobre o fim do relacionamento. "A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. [...] Eu não tenho ninguém pra desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", comentou.

Finalizando o relato, Davi mandou um recado para a ex-namorada. "Adriana, você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame, que cuide de você", disse. "Eu sei que você me disse que eu não presto, que eu sou um lixo, que eu sou mentiroso, sou enganador, eu sou tudo de ruim, que eu te usei pra minha imagem com a minha ex-namorada. Eu não fiz isso, não. Eu te amei de verdade.[...] Quantas pessoas acham que eu sou uma pessoa má, mas eu não sou mau. Eu não sou uma pessoa ruim", encerrou.