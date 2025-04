Mulher invade casa de Giovanna Ewbank e pede para falar com Luciano Huck

A atriz Giovanna Ewbank usou seu perfil nas redes sociais para contar um episódio inusitado pelo qual passou nos últimos dias. Segundo a atriz, uma mulher desconhecida invadiu a casa onde ela e o marido, o ator Bruno Gagliasso, vivem com a família. Segundo a atriz, ela acordou a família e disse que foi até o imóvel para resolver questões judiciais.

De acordo com Giovanna, ela e Bruno estavam dormindo quando a mulher chegou. O filho mais novo do casal, Zyan, chamou a mãe e, ao levantar, ela reparou na presença da desconhecida, que estava sentada na sala de estar. “Ela fez assim: 'Eu sou a Aline. Eu vim para poder resolver todo esse problema, para ficar tudo em ordem'. Na hora eu pensei: 'Será que aconteceu alguma coisa que o Bruno não me contou?'”, contou Giovanna.

Em seguida, a mulher disse que queria resolver uma questão judicial e pediu para Giovanna ligar para o apresentador Luciano Huck, que, segundo ela, saberia do que se trata a questão.

“Ela falou: 'É porque eu vim resolver toda essa questão judicial e eu estou precisando me curar'. Aí eu falei: 'Desculpa, eu não sei realmente do que você está falando. Por favor, pode sair da minha casa? Porque se você não quer me falar o que você veio fazer aqui, está dentro da minha casa, eu não te conheço, eu não sei do que se trata...'”, contou a apresentadora.



Antes de sair, a mulher teria, ainda, pedido um abraço para a atriz, que negou e voltou a pedir que ela se retirasse. A mulher acabou saindo do local. Mais tarde, Giovanna descobriu que a mulher acabou se aproveitando de uma falha de comunicação na portaria do condomínio para entrar.

“A portaria ligou, minha funcionária atendeu, falaram que era a Aline, ela achou que era a Aline que trabalhava comigo. Aí ela foi até a porta e destrancou porque a Aline é de casa”, contou Giovanna. Apesar do susto, o caso não chegou a ser levado à Polícia.