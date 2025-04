Léo Dias segue internado em São Paulo com pneumonia

O apresentador Léo Dias está internado em um hospital de São Paulo, após ser diagnosticado com pneumonia. Ele deu entrada na unidade hospitalar no dia 3 de abril e está na UTI.

De acordo com o boletim médico divulgado, o paciente "vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação".

A expectativa dos médicos é que Léo Dias receba alta nas próximas 48 horas, dependendo de sua evolução clínica.