Polícia Civil prende criminosos que espancaram idoso em Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Búzios), em ação conjunta com a Coordenadoria de Operações Especiais (Core) e com a Polícia Militar, deflagraram uma operação, nesta quarta-feira (02/04) contra uma quadrilha acusada tentar matar um idoso, de 76 anos, em José Gonçalves, Búzios, na última sexta (28/03). Ao todo, seis pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido.

De acordo com os agentes, os criminosos acusaram o homem de estar repassando informações do crime organizado para a Polícia Militar, durante uma operação que resultou em uma grande apreensão na região. O idoso foi espancado com uma barra de ferro e encontra-se internado em uma unidade hospitalar.

Durante a ação desta quarta, foram cumpridos mandados de prisão por homicídio e de busca e apreensão por fato análogo ao mesmo crime. Ainda durante a operação, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, além de armas, rádios comunicadores e celulares.

Dois criminosos que não eram alvos da ação, foram autuados em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito, tráfico e associação para o tráfico de drogas.