Preta Gil diz em entrevista que procurará tratamento contra o câncer no exterior

A decisão foi compartilhada em uma entrevista no Domingão com Huck - Foto: Reprodução/Globoplay

A cantora Preta Gil, que luta contra um câncer agressivo desde janeiro de 2023, disse que irá procurar tratamento contra a doença no exterior. A decisão foi compartilhada em uma entrevista no Domingão com Huck, onde ela comentou como tem sido conviver com a doença e que tem esperança na busca por novos tratamentos.

Preta Gil contou que depois de se submeter a todas as opções de tratamento no Brasil, decidiu procurar no exterior, pois acha que encontrará alternativas melhores contra o câncer. “Agora, as minhas chances de cura estão fora do Brasil, e é para lá que vou, para voltar curada”. disse a cantora de forma otimista.

A artista não busca apenas a cura, mas também uma vida plena para poder estar presente em momentos especiais ao lado da família, como brincar com a neta e ver o filho ir cada vez mais longe. “Tenho muita coisa para fazer aqui nessa vida. Me recuso a aceitar que acabou para mim agora”, falou com firmeza.

Ela ainda falou da importância de sua fé e da ciência nesse processo de cura, ressaltando sua gratidão por poder recorrer a tratamentos no exterior. “Sou privilegiada por ter essa possibilidade. Tenho fé na vida, nos orixás e na ciência”, declarou a cantora enquanto era aplaudida de pé pelo público.