Deputado Hugo Leal apresenta PL que dificulta a lavagem de dinheiro através das 'Bets'

Com o objetivo de intensificar o combate às casas de apostas ilegais, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou um Projeto de Lei (PL) que inclui os influenciadores digitais que promovem as "Bets" no grupo de "pessoas obrigadas" pela Lei nº 9.613, de 1998. Essa lei impõe obrigações para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

A proposta visa justamente reforçar o combate às casas de apostas ilegais, e, com isso, o PL exige que influenciadores que divulgam esses jogos identifiquem seus clientes, mantenham registros financeiros e comuniquem operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Leia também:

STF confirma constitucionalidade da Taxa de Incêndio do Rio de Janeiro

Dilma é reeleita e continua à frente do Banco do Brics por mais 5 anos



O PL 1057/2025 propõe critérios rigorosos de controle financeiro e financiamento ao terrorismo, além de auxiliar na regulamentação de uma atividade que necessita de constante monitoramento fiscal.