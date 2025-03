Andressa Urach diz que namoro com a influenciadora Mari Ávila foi marketing

Andressa Urach afirmou, em um vídeo no Instagram, que seu namoro com a produtora do conteúdo adulto Mari Ávila não passou de uma jogada de marketing das duas. "O meu namoro com a Mari Ávila, que eu amo, admiro e acho linda, era marketing. Mamãe vendeu isso", disse Urach.

Andressa deixou claro que as duas apenas gravaram conteúdos juntas, sem a existência de nenhum interesse romântico. "A gente nunca namorou, a gente nunca ficou, a gente só gravou. Mamãe não gosta de periquit*", falou.

A produtora de conteúdo adulto lembrou aos seguidores que sempre soube como utilizar muito bem o marketing para projetar seu nome na mídia, inclusive relatando que já abordou sobre o tema em seu livro "Morri para viver", lançado em 2015.