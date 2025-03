De volta à rotina: Gracyanne Barbosa treina e come ovos após saída do BBB 25

Eliminada do BBB 25 na última terça-feira (18), Gracyanne Barbosa está de volta à rotina. A musa fitness voltou "à vida normal" três dias após deixar o reality show da TV Globo.

Nesta sexta-feira (21), a influenciadora apareceu em um vídeo, publicado em sua conta no Instagram, em que estava a caminho da academia para treinar musculação, acompanhada de sua já tradicional marmita de ovos cozidos.

"De volta à vida real, meus ovinhos", disse Gracyanne no vídeo. A ex-BBB, ainda de olho no que acontece no reality, celebrou a vitória de Renata na Prova do Líder. "Estou muito feliz, porque ela garantiu a casa própria. Não repetiu líder, e quase todo mundo garantiu a casa própria. E eu garanti o meu ovinho aqui [risos]. Bom dia, vamos treinar", afirmou a influenciadora.