Zeca Pagodinho é atacado por afirmar que prefere 'ir para o inferno'

Em entrevista antiga de Zeca Pagodinho para o quadro "O Que Vi da Vida", do Fantástico, foi resgatada por internautas na última terça-feira (18) e já está dando o que falar. No registro, o cantor compartilhava suas opiniões sobre a vida após a morte e chegou a afirmar que os prazeres da vida eram bons demais para serem deixados para trás ao subir ao "céu". Após o vídeo começar a circular nas redes sociais, muitos usuários do Instagram logo passaram a criticar sua declaração.

Na gravação exibida em 2011, Zeca falava sobre sua descrença na morte e como a vida na Terra era agradável. “Eu acho que Deus é bom. Porque me tirar de um mundão desse tão bom, com uma cerveja gelada, mulheres bonitas pra lá e pra cá? Vai me tirar daqui pra me levar pra onde? Pra mim ficar no céu com duas asinhas e uma harpinha na mão? Não vai ficar bem em mim, cara”, comentou ele de forma descontraída.

Logo em seguida, o cantor surpreendeu os internautas ao revelar que, em razão disso, ele preferia não ir para o céu. “Nesse caso eu prefiro até descer. Também não acredito que o inferno seja tão ruim assim, não. Um inferninho é legal, nem é tão ruim. Um foguinho e tal, o problema lá é o calor”, brincou Zeca Pagodinho.

Após a repercussão do vídeo em páginas voltadas ao público evangélico, muitos usuários do Instagram começaram a criticá-lo pela declaração. “Para o pecador sempre tem uma desculpa”, comentou um internauta. “Só fala besteira", escreveu uma pessoa. “Quanta falta de conhecimento, ele não sabe o que está falando. A condenação eterna é terrível”, opina mais um usuário.