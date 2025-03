Dedé Santana recebe alta hospitalar após internação no Rio

O humorista Dedé Santana, de 88 anos, recebeu alta após ficar internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), de um hospital no Rio de Janeiro. Ele deu entrada na unidade com um quadro de infecção urinária.

O ex-integrante dos "Trabalhões", passou mal enquanto cumpria sua agenda na cidade e precisou ser hospitalizado as pressas.

A equipe de Dedé informou que ele já está bem, inclusive o humorista está em Jundaí, em São Paulo, para a inauguração do seu novo circo, que acontece nessa sexta (21).