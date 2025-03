Criadora de conteúdo adulto que se relacionou com Neymar diz estar grávida

Nayara Macedo, produtora de conteúdo adulto e apontada como amante de Neymar, deixou os internautas chocados ao fazer um teste de gravidez que deu positivo. Em uma postagem realizada no Instagram, nesta terça-feira (18), a mulher se assustou ao ver o resultado positivo.

Na publicação, é possível ver a surpresa de Any Awuada, nome artístico de Nayara, ao descobrir que o método de urinar após a relação sexual com o atleta não funcionou.

Any revelou que deveria ter ficado menstruada na segunda-feira (16), porém, até aquele momento, ainda não havia sinais da menstruação. “Minha vida é uma piada, todo mundo zoando, pois é. Comprei o teste, vou fazer aqui com vocês”, disse.

No primeiro momento, a publicação havia sido feita no Close Friends, uma ferramenta do story do Instagram onde apenas pessoas selecionadas podem visualizar seus stories. Porém, mais tarde, foi publicada na web. “Esse está sendo o ano mais caótico da minha vida, gente. Tudo o que eu quero é que dê negativo, vamos lá?”, continuou.

“Nossa Senhora Aparecida, eu nem quero ver! Queria que vocês vissem primeiro que eu. O que está escrito? Vocês estão lendo isso aqui? Santo Deus, Nossa Senhora Aparecida! Grávida de uma semana”, falou em desespero.

A criadora de conteúdo adulto, disse que teve relações sexuais com Neymar junto com outra mulher. Mas, Any teria dito que o jogador ejaculou no rosto da outra garota de programa, o que causou dúvidas se o bebê seria de Neymar.