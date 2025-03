Sérgio Mallando traz para Niterói histórias reais engraçadas de sua carreira e vida

Restam poucos ingressos para o stand up do apresentador, humorista, ator e cantor brasileiro Sergio Mallandro neste fim de semana em Niterói. O show Os Perrengues do Mallandro estará em cartaz nos dias 21 (sexta, 21h), 22 e 23 (sábado e domingo, às 20h) de março no Teatro Eduardo Kraichete (Av. Roberto Silveira 123, Icaraí), anexo à AMF. Vendas na bilheteria do teatro e pelo site Sympla. A classificação é 14 anos.

Conhecido por seu jeito excêntrico e pelas famosas pegadinhas televisivas, Sérgio Neiva Cavalcanti, o Sérgio Mallandro, popularizou-se na década de 1980, quando foi jurado do dominical Show de Calouros do SBT e apresentou os programas Oradukapeta (1987–1990) e Festa do Mallandro (1997–2002), com o quadro Porta dos Desesperados, uma paródia da Porta da Esperança, de Silvio Santos.

Nos anos 1990, na Rede Globo. Mallandro foi um dos alunos da Escolinha do Professor Raimundo e apresentou o programa Show do Mallandro (1991–1993). Nesta época, atuou ao lado da amiga Xuxa Meneghel no filme Lua de Cristal (1990), trabalho pelo qual é lembrado até hoje. Em 2010, participou da terceira temporada do reality A Fazenda, na TV Record, sendo o 4° eliminado do programa. Atualmente, está no ar com o podcast Papagaio Falante, no YouTube.

